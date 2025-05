Kelly e lo spauracchio infortuni: quanti stop, i precedenti preoccupano

Getty Images

L'ultimo giocatore dellaad alzare bandiera bianca, in ordine cronologico, è stato. Il difensore bianconero, arrivato nel mercato invernale dal Newcastle, ha infatti accusato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra che rischia inevitabilmente di compromettere il finale della sua prima (mezza) stagione a tinte bianconere.C'è il rischio concreto, infatti, che il suo campionato possa essersi concluso con la vittoria casalinga ottenuta contro il Monza. Lo stop del centrale inglese, prelevato all'ultimo giorno di mercato dai Magpies proprio per sopperire all'emergenza in difesa, rischia invece di alimentare dubbi e perplessità circa l'integrità fisica del classe 1998 che, numeri alla mano, ha spesso denotato una tendenza decisamente marcata agli infortuni.

Una media elevata di gare saltate

Quante ricadute

Se Kelly salterà le rimanenti giornate di campionato, chiuderà la stagione con 6 gare saltate con la Juventus per problematiche di natura fisica, ma i precedenti sono tutt'altro che incoraggianti. Negli ultimi due anni, ma anche in precedenza non sono mancati intoppi: 32 nella 19/20, 10 nella 20/21, 4 nella 21/22, 18 nella 22/23 e 17 nella 23/24.Grande attenzione, inoltre, va posta sui diversi stop che hanno rallentato il suo percorso nel corso delle singole stagioni. Kelly, infatti ha dimostrato di essere un giocatore piuttosto incline agli infortuni, sì, ma anche alle ricadute nel corso della stessa annata sportiva. Ad eccezione della stagione corrente e della 2021/22, in tutti i suoi anni da professionista, il centrale inglese si è sempre fermato per tre volte nel corso della stessa annata. Il tutto per un totale di 83 partite saltate negli ultimi cinque anni. Dati non propriamente confortanti.