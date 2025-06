Kelly 'in vetrina': dove può andare se lascia la Juventus

Getty Images

Kelly-Juventus, la situazione di mercato

Segnali di miglioramento da parte di, che nel match di ieri contro il Wydad Casablanca ha strappato la sufficienza soprattutto per il suo apporto alla fase offensiva, che di fatto in alcune fasi lo ha visto trasformarsi in un centrocampista aggiunto. L'inglese può e deve ancora crescere per poter davvero fare la differenza alla Juventus , che però potrebbe pure lasciare nei prossimi mesi. Stando a Tuttosport, infatti, Kelly è "in vetrina" alla Continassa, anche se il problema ora è trovare acquirenti.

Qualcuno in Premier non l'ha dimenticato, e per questo la pista più probabile ad oggi è quella che lo riporterebbe in Inghilterra, stavolta aldopo l'esperienza al Newcastle. Le Eagles sono interessate - e tanto - anche alle manovre su, più orientato all'uscita e meno alla permanenza in bianconero. Il brasiliano può salutare per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, sebbene la Juve si auguri di scatenare una mini asta, specialmente nel caso in cui le big britanniche dovessero entrare in corsa.