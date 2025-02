Kelly debutta con la Juventus: Thiago Motta sorprende tutti e gli cambia ruolo

Getty Images

Prima partita ufficiale percon la maglia della. Il difensore arrivato dal Newcastle è entrato nel secondo tempo del match tra Como e Madama, rimpiazzando Savona che, in evidente difficolà e già ammonito, è stato sostituito da Thiago Motta. A soprendere, però, è stata la scelta dell'allenatore bianconero per quanto riguarda il ruolo affidato a Kelly nel corso del match del 'Sinigaglia'. L'ex calciatore dei Magpies, infatti, è stato schierato sul binario di mancino in qualità di terzino sinistro, ovvero la casella occupata da Savona nella prima frazione di gioco. La ripresa di Como-Juve, dunque, è iniziata con Weah e Kelly terzini, mentre Gatti e Veiga sono stati confermati al centro del pacchetto difensivo.