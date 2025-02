Kelly alla Juventus: quando fa le visite mediche

Getty e Calciomercato.com

Dopo una trattativa lunga e qualche intoppo legato ai termini di pagamento, la Juventus ha definito l’acquisto di Lloyd. Il difensore arriverà questa sera a Torino e domani sosterrà le visite mediche. L’operazione è stata chiusa con un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze.Un dettaglio che rende quasi certa la permanenza del giocatore in bianconero. Inoltre, da qui a giugno, la Juventus coprirà 1.2 milioni di euro del suo ingaggio. Un rinforzo importante per la difesa di Thiago Motta, che avrà così un’alternativa di qualità per la seconda parte di stagione.