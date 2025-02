Kelly alla Juventus, posticipato di qualche ora il volo verso Torino: il motivo

Getty Images

Laha di fatto definito l'ingaggio didal. Sarà l'inglese, classe 1998, a completare il pacchetto difensivo bianconero, letteralmente decimato dai gravi infortuni di Bremer e Cabal, ai quali è seguito quello recentissimo di Kalulu, con il francese che ne avrà per circa un mese.Kelly approderà a Torino, dopo Renato Veiga, per offrire soluzioni in più ain vista di una seconda parte di stagione che vedrà i bianconeri impegnati sul triplo fronte: Serie A, Coppa Italia e Champions League. Kelly arriverà in bianconero in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro più bonus. Da definire, dunque, rimane solamente il quando e non il come.

Posticipato l'arrivo di Kelly

Kelly sembrava ormai pronto per imbarcarsi su un volo Newcastle-Torino già nelle prime ore della mattina di domenica 2 febbraio, ma il viaggio già programmato verrà posticipato di qualche ora. Il motivo? Juventus e Newcastle non hanno ancora definito totalmente l'accordo sui termini di pagamento della cifra che Madama verserà ai Magpies. Un dettaglio formale che, di fatto, farà slittare di qualche ora lo sbarco di Kelly all'ombra della Mole.