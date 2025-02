Kelly alla Juventus, è UFFICIALE: le cifre e i dettagli dell'operazione

Getty e Calciomercato.com

Kelly alla Juventus: il comunicato

Nella giornata di domenica 2 febbraio, laha sciolto anche gli ultimi nodi, relativi ai termini di pagamento, andando a definire la trattativa che vestirà di bianconero, difensore che arriva dal Newcastle. Sbarcato in quel di Torino nela serata di domenica, il classe 1998 si è subito sottoposto all'iter delle visite mediche, a cui hanno fatto seguito la firma sul contratto che lo legherà alla Juve e il comunicato ufficiale da parte del club zebrato.Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kelly Lloyd Casius a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 2,7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, l’operazione ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 17,5 milioni, oltre a oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà effettuata ai fini della predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025.

Kelly alla Juve: le cifre e i dettagli dell'operazione

Kelly arriva alla Juventus con la formula del prestito con opzione di obbligo di riscatto che consentirà al club torinese di acquisire a titolo definitivo il cartellino del centrale britannico al termine della stagione 2024/25.