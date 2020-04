L’ex attaccante di Inter e Lazio Keita Balde ha parlato a La Gazzetta dello Sport sulla classifica di Serie A: “Io vedo bene soprattutto la Lazio. Mi dava l’impressione di essere fortissima, è un peccato che tutto si sia fermato. È un club dove sono stato per tanto tento e lo porto nel cuore. L’Inter invece era la squadra che tifavo da bambino, ho trascorso un periodo breve ma intenso, ho segnato il gol che è valso la Champions. Sono all’inizio di un percorso, non si può pensare l’arrivo di Conte possa sistemare tutto subito. La strada è quella giusta. Non so se la Lazio poteva o potrà vincere lo Scudetto, però ero sicuro che potesse lottare fino all’ultima partita”.