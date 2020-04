A Calciomercato.com, Keita Balde ha parlato di un retroscena riguardante un suo possibile arrivo alla Juventus. "Dopo l'ultimo anno alla Lazio mi volevano Inter e Milan, sono stato vicinissimo alla Juve ma poi la trattativa non si è conclusa e sono andato al Monaco. Adesso? A gennaio mi hanno cercato un po' di squadre tra le quali di nuovo l'Inter e la Fiorentina, non si è concretizzato nulla e ho preferito rimanere a Montecarlo. Al momento sono qui, in futuro non si sa quello che può succedere".