Keila Garcia, artista brasiliana e grande fan del Barcellona, una bellezza mozzafiato. Come si vede nelle sue storie Instagram, la bella di Porto Alegre è stata al Camp Nou ed ha festeggiato per i blaugrana. Giocatore preferito? Né Messi né Suarez, ma proprio Arthur, prossimo acquisto della Juventus. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme lo scorso anno, ma poi si sono persi di vista, come si dice in questi casi. Una relazione fugace, che non ha trovato continuità. L'esatto opposto di quello che si augurano a Torino, che confidano in Arthur per risolvere parte dei problemi nel centrocampo della Juventus di quest'anno...



