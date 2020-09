2









Moise Kean è uno dei colpi last-minute che la Juventus potrebbe chiudere negli ultimi giorni di mercato. L'Everton è disposto a cedere il calciatore ma solo in prestito con obbligo di riscatto, formula che non convince al 100% la Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, Mino Raiola è al lavoro per mediare e far trovare un accordo ai due club. La trattativa può sbloccarsi alla fine del mercato con Kean che vorrebbe tornare alla Juve tanto da aver già detto no al Borussia Dortmund.