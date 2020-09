1









Suarez, Dzeko, Cavani, Morata, Milik: 5 nomi un solo posto. Perché l'altro centravanti, quello giovane da affiancare al top player, porta un nome solo: Moise Kean. La nuova Juve di Andrea Pirlo cerca un attaccante, un numero 9, e dietro di lui è disposta a prendere uno di quei giocatori che rientrano nella categoria opportunità.



VUOLE TORNARE - Kean vorrebbe tornare a Torino, lasciando l'Everton. Protagonista con la Nazionale in Nations League, vuole realizzare l’idea sua e di Mino Raiola: tornare a casa, alla Juve. Ma dopo una sola stagione l’Everton non ha la minima intenzione di regalarlo. Del resto è stato pagato un’estate fa 27,5 milioni più bonus (altri 2,5 milioni). Scartate ipotesi di scambio, vedi Aaron Ramsey, resta in piedi la possibilità di riprenderlo con una formula sostenibile anche per la Juve, come un prestito (magari biennale) oneroso con opzione di riscatto a cifre tali che possano permettere all’Everton di rientrare dell’investimento. Ma prima serve un sostituto.



L'OFFENSIVA - Come scrive calciomercato.com, la Juve e Mino Raiola sono al lavoro con un po' di fretta, perché sul potenziale di Kean ci sono anche altri club e per quanto il giocatore abbia messo è rimesso la Juve in cima alla lista delle sue priorità, il club bianconero deve fare i conti soprattutto con il Borussia Dortmund. Dopo Haaland i rapporti con Raiola sono ottimi e da lì sta per partire un’offerta molto importante per Kean e per l’Everton.