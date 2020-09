La Juve non molla Moise Kean e secondo quanto appreso da Ilbianconero.com, oggi c'è stato un incontro tra Mino Raiola e il club bianconero alla Continassa. La Juve vuole riportare a Torino l'ex attaccante bianconero, passato all'Everton un anno fa per poco meno di 30 milioni di euro. Kean non è nei piani di Ancelotti ma il club inglese non vuole cederlo in prestito con diritto di riscatto. Un prestito, magari biennale, è possibile ma dovrà essere oneroso con obbligo di riscatto che definisca un'operazione complessivamente non inferiore a 25 milioni di euro. Kean ha voglia di tornare a Torino e sta spingendo per la chiusura dell'operazione che però è ancora agli albori.



ATTACCO - Kean sarebbe l'attaccante giusto anche per essere inserito nella lista B della Champions League, ed essere a disposizione di Pirlo per la massima competizione europea. La prima scelta ed il primo attaccante ad arrivare a Torino sarà però Edin Dzeko che è stato convocato da Fonseca per la sfida della Roma contro il Verona. Quella del Bentegodi dovrebbe essere l'ultima partita del bosniaco con la maglia giallorossa prima di trasferirsi alla Juve. Gli accordi tra la Vecchia Signora, la Roma e il calciatore sono già chiusi, così come quelli tra Napoli, Roma e Milik. Mancano solo da definire alcune pendenze tra l'attaccante polacco e gli azzurri per dare il via libera al valzer delle punte. Alla Juve però non basta Dzeko e continua a trattare per riportare a Torino Moise Kean.