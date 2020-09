di AM

Ora Moise Kean spinge davvero. Vuole tornare alla Juve, vuole riprendersi i colori bianconeri e tornare a splendere come nell'ultima stagione vissuta a Torino. Proprio quella che gli ha regalato la nuova avventura all'estero, con meta Liverpool, sponda Everton. E' costato tanto, ma ha disatteso le aspettative, spera di riprendersi, ma staccarsi dalla Premier non è così facile. La Juve, che lo scorso anno ha incassato 30 milioni circa, ora vorrebbe riprenderlo in prestito, mentre il club inglese non cede: vuole la cessione definitiva, con pagamento completo.



IL SEGNALE - Intanto, manda un segnale di vita, un segnale chiaro della sua fame. Moise Kean torna al gol. Proprio nel momento in cui più si parla di lui sul mercato, con la Juve che lo vorrebbe come vice numero 9 di livello, il giovane attaccante ritrova la rete, nel 3-0 dell'Everton in Carabao Cup. Un fatto sempre importante per chi gioca là davanti. Classe 2000, ha vissuto una stagione complessa, così come l'ambientamento a Liverpool città. Ancelotti vorrebbe rilanciarlo, la società non vuole svenderlo o regalarlo dopo i 30 milioni spesi lo scorso anno, la Juve vorrebbe riportarlo a casa. Lui, intanto, torna a segnare. E questo non può che far piacere.