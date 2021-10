Visite mediche di controllo per #Kean al JMedical, ieri fuori per infortunio da #InterJuve pic.twitter.com/PnVYIZUhVc — ilbianconero (@ilbianconerocom) October 25, 2021

Un altro controllo per Moise. L'attaccante bianconero aveva saltato la sfida con l'Inter per un affaticamento muscolare e oggi si è visto al JMedical per valutare l'entità del problema e soprattutto per chiarire la sua posizione in vista della sfida di mercoledì con il Sassuolo. La Juve scende infatti in campo già mercoledì con i neroverdi, appuntamento all'Allianz Stadium alle 20.45. Pertanto Allegri valuta le condizioni di tutti, ogni situazione è assolutamente da monitorare. Dallo scarico di oggi all'allenamento di domani. Si vedrà chi starà meglio.