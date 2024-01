Magari temporaneamente, magari come primo passo di una nuova avventura che porterà Moise Kean lontano da Torino, un'altra volta, ma in maniera definitiva. E anche se Giuntoli ha chiuso il mercato a parole - dopo l'arrivo di Tiago Djalo dal Lille che verrà ufficializzato nei prossimi giorni - le trattative sono ancora in corso, tanto in entrata come in uscita. A gennaio la Juve va ancora a caccia di occasioni, soprattutto a centrocampo, ma per farlo pensa agli addii.Così al passo d'addio sembra arrivato l'attaccante italiano, che ha tante richieste - come detto da Giuntoli - con l’opzione migliore in fase di valutazione. Il classe 2000, infatti, è vicino all’Atletico Madrid, con le due società stanno definendo gli ultimi dettagli di un’operazione che dovrebbe essere in prestito secco oneroso. Prima, però, dovranno definire gli ultimi aspetti.