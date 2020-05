Moise Kean va verso il ritorno in Italia. La Roma, al momento, è il club più chiacchierato, quello che riporterebbe volentieri l'attaccante classe 2000 in Italia. Il matrimonio con l'Everton non è mai decollato nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Come riporta Calciomercato.com la Juve, che ha già incassato 27,5 milioni di euro dalla cessione dell'attaccante ai Toffees, ha anche una clausola da 2,5 milioni di euro in caso di ritorno di Moise in Serie A.



RITORNO ALLA JUVE - I bianconeri hanno anche ​una corsia preferenziale per far tornare Kean alla Juventus. Niente di scritto, ma una stretta di mano, un accordo verbale che però Paratici non ha intenzione di sfruttare. La Juventus ha altri piani, Moise è cercato da altre società, le soluzioni sono molte. I bianconeri hanno già fatto cassa con Kean e possono incassare altri 2,5 milioni di euro per il suo ritorno in Serie A.