Lautaro può finire al Barcellona, Sanchez può tornare al Manchester United. Esposito? Forse andrà in prestito. Occhio all'Inter, che ha bisogno di nuovi attaccanti e che potrebbe pescare un ex Juve. Per i nerazzurri di Marotta, infatti, pronto un affondo in direzione Liverpool. Precisamente nei confronti dell'Everton, dove Moise Kean fa parecchia gola. E' anche una mossa politica: Marotta vorrebbe riaprire i contatti tra Raiola e l'Inter, frenati dopo la tormentata cessione di Balotelli al Manchester City.