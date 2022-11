Moiseha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite in cui è partito titolare con la Juve. Accelerata, improvvisa, tra fine ottobre e inizio novembre, che ha reso praticamente scontato il riscatto dall’Everton. Se a settembre più di un tifoso storceva il naso alla possibilità che queste condizioni venissero raggiunte, oggi sono in tanti a pensare che Kean debba diventare presto un patrimonio bianconero. E' quanto scrive la Gazzetta, aggiungendo: uno scenario che pare vicino a diventare realtà, sia per le prestazioni in decisa crescita che per le potenzialità.