La Juve e Moise Kean, discorsi per il rinnovo. Il club bianconero ha ormai da tempo avviato i colloqui per trattare il nuovo contratto del gioiello e per l'ufficialità sembra ormai solo questione di tempo. Accordo fino al 2024 con un ingaggio a crescere con base di partenza da 2 milioni, con un ruolo da definire con il neo allenatore Maurizio Sarri e con Mino Raiola suo agente. Ma in questi discorsi c'è qualche club che sta provando ad inserirsi, da diverse parti d'Europa. L'ultimo interessamento è quello dell'Everton: in arrivo un'offerta da 30 milioni.