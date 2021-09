Tanta esperienza contro tanta 'spensieratezza'. Mettiamola così, perché sarà un duello molto curioso e molto indicativo. Soprattutto per. Chi dovrà affrontare? Thiago Silva, non uno qualsiasi. Come racconta La Gazzetta, Li dividono 16 anni e un’infinità di partite in Champions: Kean dovrà rispondere con tutto l’entusiasmo per un’occasione importante che gli si è aperta col doppio infortunio dei compagni: nella scorsa stagione, al Camp Nou, ha dimostrato che i grandi palcoscenici non lo spaventano. Per Silva questo è uno scenario ormai abituale.