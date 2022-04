Tutto in queste settimane. Moise Kean si gioca la sua permanenza a Torino, nell'ultima gara con il Sassuolo ha mandato un ottimo segnale, con il gol decisivo in un momento cruciale. In estate, nei progetti della Juventus, era l'attaccante del futuro: a testimoniarlo anche la formula con cui era stato portato a Torino, prestito biennale (3 milioni per la prima stagione, 4 per la seconda), con sostanziale obbligo di riscatto in seguito (28 milioni più 3 di eventuali bonus).



MOISE CEDIBILE? - Non è stata però una grande stagione, a prescindere dalle medie raramente ha mostrato doti da Juventus, di sicuro non ha confermato tutto il bene fatto nella sua annata al PSG - 17 gol totali -, dunque: cosa si fa? Come racconta Gazzetta, Moise è tornato fortemente in discussione, per quel che riguarda il futuro. Il riscatto dall’Everton, dice il comunicato ufficiale estivo, è legato “ad alcuni risultati sportivi”, ma in realtà è di fatto automatico. Per questo, è legato alla Juventus. PRETENDENTI - Per il quotidiano, Kean era seguito soprattutto in Premier: la Juve potrebbe cederlo riscattandolo in anticipo per poi girarlo. Se non arriveranno offerte, invece, "il prodotto del settore giovanile ripartirà ancora da attaccante di scorta".