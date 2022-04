Un ruolo "alla Mandzukic", e cioè di sacrificio. Moise Kean è al centro di una "battaglia" per una maglia da titolare e Federico Bernardeschi è il suo antagonista. Se sarà 4-2-3-1, Max Allegri dovrà decidere il suo alfiere a sinistra, non avendo a disposizione Morata, che quel ruolo, a prescindere dalle pecche in zona gol, lo fa molto bene. Diventa, quello, un ruolo cruciale per sostenere un eventuale attacco pesantissimo: Bernardeschi ha più doti da esterno, Moise si butta dentro e fa densità. Chi scegliere? IL NODO SUL MERCATO - Se dovesse partire Kean, sarebbe una vera e propria ultima chiamata. Il mercato per l'attaccante italiano chiama fortissimo: sarebbe dunque l'occasione di mettersi in mostra, di strappare la conferma, di convincere gli acquirenti. Kean è una delle delusione della stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: ha segnato 5 gol e non lo fa dal 26 febbraio, contro l'Empoli, dunque da sei match. Piccola nota a margine: quando Kean ha fatto gol, la Juve ha sempre vinto. Altra nota, non piccola e non a margine, per raccontare la sua stagione: 21 partite su 33 le ha fatte da subentrato. Che fatica, anche così.