Moise Kean lo conosciamo tutti, col suo passato alla Juventus e le voci di mercato che sembrano allontanare l'attaccante da un ritorno in bianconero. Quello che non tutti sanno è che Kean ha anche un fratello maggior di nome Giovanni, un autentico alter ego dato che gioca in attacco, ma tra i dilettanti. In questi giorniha intrapreso una nuova avventura che dall'Italia lo porta... all'estero! Dal Termoli, dove militava nel nostro campionato di Eccellenza, si è infatti trasferito alnel campionato sammarinese.