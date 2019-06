Moise Kean ha vissuto un inizio di 2019 da sogno, in cui si è preso un posto di rilievo alla Juventus e ha di fatto guadagnato il rinnovo di contratto oltre il 30 giugno del 2020, con un bel rialzo fino a circa 2 milioni di euro a stagione. Non basta, però. Il gioiello classe 2000, secondo quanto riportato da Zon.it, ha fatto il suo esordio nel mondo della musica. Kean è infatti protagonista come seconda voce nel brano Drip the Money Freestyle del trapper torinese Boro Boro. In attesa di vederlo con la maglia della Nazionale, dunque, Kean si è dato da fare come cantante.