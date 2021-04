La Juventus sta pensando al ritorno di Moise Kean, per arricchire un reparto offensivo che ha bisogno di cedere un big e che già quest'anno ha costretto Pirlo ad adattare là davanti giocatori (leggi Kulusevski) per carenza di uomini. Ma qual è la posizione del giocatore? A fare il punto è Tuttosport: all'Everton non vuole tornare; o il Paris Saint-Germain (dove attualmente è in prestito dal club inglese) trova il modo per tenerlo, oppure sarebbe bendisposto a tornare alla Juve. Anche nella malaugurata ipotesi che i bianconeri non dovessero qualificarsi in Champions League. Pronti come pedine di scambio Demiral e Rabiot.