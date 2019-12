Moise Kean è un'idea della Roma in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'Everton non vuole aprire alla cessione dell'attaccante italiano. Intanto, ormai l'ex allenatore Duncan Ferguson ha spiegato il motivo della sostituzione di Moise Kean dopo meno di 20 minuti dal suo ingresso in campo, episodio avvenuto nella scorsa settimana: ​"Non ho sostituito Kean per la sua prestazione, ma ho dovuto fare un cambio per perdere un po' di tempo. Questo perché ho così tanti attaccanti in panchina, e posso decidere dunque di piazzare un'altra sostituzione. Niente di personale contro di lui".