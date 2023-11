L'attaccante della Juve, Moise Kean, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso del podcast 19f, in compagnia di suo fratello Govanni, di Rafael Leao, Capo Plaza e Shaila Gatta'Ora non c’è più, è Mino. Mi ha aiutato tantissimo. Ero giovane, avevo 15-16 anni, per me era tutto nuovo. Lui mi spiegava come parlare con una persona, come comportarmi. Ancora adesso faccio fatica a pensare come fare una cosa prima di farla. Mi ha dato veramente un grosso impatto'.