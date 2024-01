Guido Vaciago ha commentato su Tuttosport gli episodi di Inter-Verona e in particolare l'incoerenza delle decisioni prese in circostanze simili: " lo stesso arbitro, Luigi Nasca, annulla il gol di Kean in Juventus-Verona, perché viziato da una sbracciata del medesimo Kean su Faraoni all’inizio dell’azione e, poi, non annulla quello di Frattesi, dopo una quasi identica sbracciata di Bastoni su Duda. I, pubblico perde l’orientamento, gli arbitri la credibilità, che si fonda sull’uniformità di giudizio. Se la medesima condotta viene giudicata (dalla stessa persona, poi!) in modi diametralmente opposti, serve una diga molto alta e resistente per contenere il sospetto di chi, come il ds veronese Sogliano, parla «di vittoria decisa dall’alto».