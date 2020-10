A due giorni dalla fine del mercato in casa Juventus non è ancora tramontata l'idea di prendere un'altra punta oltre al ritorno di Alvaro Morata. E potrebbe essere un altro ex bianconero a completare il reparto: si tratta di Moise Kean, ceduto proprio dalla Juve un anno fa all'Everton. L'attaccante classe 2000 strizza l'occhio ai bianconeri e aspetta una chiamata, il vantaggio di prendere Kean è dovuto anche al fatto che non occuperebbe spazio in lista Champions.