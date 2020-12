Paratici sta pensando di riportare a Torino Moise Kean, l'attaccante classe 2000 ceduto un anno fa all'Everton per motivi di bilancio. Quest'anno si sta mettendo in mostra in prestito al Psg, alla vigilia della gara col Basaksehir in Champions ha parlato anche del suo futuro: "Sono felice di giocare e allenarmi insieme a Mbappé e Neymar, sono due giocatori di livello mondiale e vicino a loro imparo molto. Il futuro? Per ora sono concentrato a giocare col Psg che è una delle squadre più forti al mondo, ma in futuro non si sa mai quello che può succedere".