Kean, spunta il Newcastle: può pagare la clausola da 52 milioni

Getty Images

Dallaalla Premier League?potrebbe presto approdare in quello che, ad oggi, sembra il campionato più competitivo del mondo, se è vero che illo ha messo nel mirino come possibile sostituto di Alexander Isak: quest'ultimo è reduce da una stagione straordinaria con 19 goal e 5 assist in 25 presenze, tanto che è già conteso tra Arsenal e Chelsea (consapevoli che, eventualmente, dovranno sborsare qualcosa come 100 milioni). Non meno sorprendenti gli ultimi mesi dell'attaccante azzurro, a quota 20 reti e 3 passaggi decisivi in 34 apparizioni con la maglia viola, a cui va aggiunta l'eccezionalità del ritorno in Nazionale con una doppietta nel match di domenica di Nations League contro la Germania.

Kean può andare al Newcastle?

Kean-Juventus, i numeri

Presenze: 34

Minuti: 2.708

Goal: 20

Assist: 3

Se davvero decidesse di tentare l'assalto a Kean, il Newcastle potrebbe non dover nemmeno intavolare una vera e propria trattativa con la Fiorentina. I Magpies, come riportato da Calciomercato.com, stanno infatti valutando la possibilità, concreta, di pagare lache il giocatore ha chiesto di inserire nel suo contratto al momento del passaggio in maglia viola dalla Juventus . La clausola non è però libera ed è esercitabile soltanto dall'1 al 15 luglio. La situazione è da monitorare. E il club bianconero, che forse già rimpiange un po' il classe 2000, potrebbe davvero mangiarsi le mani...