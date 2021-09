Le parole di Moisealla Rai: "Importante riprendere questa maglia e dare tutto, è sempre un'emozione. Non è stato facile vedere l'Europeo dalla tv ma ho sempre tifato per i miei compagni, la coppa è la cosa più importante. Dipende tutto dal lavoro, dalla serietà che ci metto, i compagni mi hanno ben accolto e sempre aiutato, mi aiuterà questo. Sto lavorando ogni giorno sulla testa, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono pronto ad aiutare i miei compagni. L'esperienza al PSG mi ha aiutato ho preso spunto da grandi campioni. Adesso c'è tanto da lavorare quando tornerò a Torino, dare il 100% in allenamento ogni giorno".