Moise Kean è stato il vero protagonista della serata della Juve. Nel bene, perché ha fornito una prestazione di altissimo livello, nel male perché si è visto annullare due gol dal Var. "Per ampi tratti è lui contro tutti. E, due volte, è lui ad avere la meglio, anche se il Var non si rivela d’accordo. Di agonismo, di fisico e anche di qualità, disputa una delle migliori prestazioni in carriera con la maglia della Juventus", il commento di Tuttosport alla sua prestazione. "E pazienza per altre due buone occasioni non convertite in rete su invito di Kostic: la prima marcatura passerà agli archivi come una delle più belle negate dai millimetri della tecnologia", chiude il quotidiano, che dà 7,5 in pagella all'italiano.