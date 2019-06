Il rinnovo di Moise Kean con la Juve si farà. In casa bianconera filtra ottimismo sulla buona riuscita della trattativa con Mino Raiola ed è ormai a un passo la firma dell’accordo fino al 2024 con ingaggio alzato fino a superare quota 2 milioni netti a stagione. Ma la vera questione, in fondo, non è mai stata quella economica. L’entourage di Kean vuole avere rassicurazioni sul progetto bianconero e sul ruolo del proprio assistito, che non dovrà vivere un’altra stagione da riserva. Insomma, oltre allo stipendio deve aumentare il minutaggio, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore. Con o senza Maurizio Sarri, il messaggio di Raiola alla Juve è chiaro: Kean deve giocare, altrimenti sarà valutata la cessione a cifre importanti.