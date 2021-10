Domani, in casa del Verona, Max Allegri non avrà ancora a disposizione Moise, fermatosi alla vigilia del derby d’Italia di domenica scorsa per un affaticamento muscolare. Sperava di rientrare al Bentegodi, maLa sensazione, scrive Tuttosport,Farà di tutto per essere tra i convocati contro la Fiorentina, sabato 6 novembre all’Allianz Stadium.Intanto, può rientrare Federico: l’ottimismo che si registra attorno a lui dopo il ko alla spalla contro l’Inter è forte. Gli accertamenti dei giorni scorsi hanno escluso lesioni, per Verona il semaforo sarà verde. Sospiro di sollievo anche per Mattianiente problemi al ginocchio, ma «una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra». Se tutto andrà per il meglio, Allegri ritroverà De Sciglio nel giro di tre-quattro settimane. Cioè dopo la sosta per le Nazionali.