La serata di grazia. Quella per mettersi al centro dei riflettori e urlare a tutti: Moise è tornato!, insieme a Raspadori, è stato il protagonista assoluto del trionfo dell’contro la. Ha sfruttato al massimo l’occasione che Mancini gli ha concesso, segnando due reti, terminando la partita esausto, la maglia grondante di sudore, e offrendo una prestazione di altissimo livello. Un messaggio ad, anzi due. Il primo è che. Il secondo è di natura tattica: ha dimostrato di poter fare la differenza da esterno d’attacco. Allegri ha preso nota, a lui le decisioni finali in vista di sabato.- Nei giorni del suo ritorno a Torino si è parlato molto della tenuta mentale di Kean. Un aspetto su cui lo stesso giocatore è intervenuto, ai microfoni della Rai: "Dipende tutto dal lavoro, dalla serietà che ci metto, i compagni mi hanno ben accolto e sempre aiutato, mi aiuterà questo. Sto lavorando ogni giorno sulla testa, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono pronto ad aiutare i miei compagni. desso c'è tanto da lavorare quando tornerò a Torino, dare il 100% in allenamento ogni giorno". Anche in questo caso, un altro messaggio diretto a Massimiliano Allegri.