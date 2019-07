Secondo quanto raccontato da Sky Sport, Moise Kean potrebbe lasciare la Juventus. Il centravanti italiano è difatti davanti a una scelta che può segnare la sua carriera: può innanzitutto rinnovare, poi ascoltare le sirene di mercato. Che sono tante e arrivano ovunque. L'ultima? Per l'emittente satellitare si tratta dell'Arsenal: i Gunners hanno chiesto informazioni per l'attaccante, e hanno ben inteso che la Juve chiederà oltre i 30 milioni ipotizzati dalla dirigenza biancorossa. Kean può sbloccare così un altro colpo in avanti. Che sia Mauro Icardi (in pole) o l'idea Lukaku (molto più costosa e con la forte concorrenza dell'Inter). Un futuro tutto da scrivere...