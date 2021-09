Attaccanti juventini in prima fila per la scossa dell'Italia alle qualificazioni mondiali. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera gli azzurri ripartono dal Mapei Stadium, dove - almeno in quota - la strada di Mancini è spianata. Bassissima l'offerta sull'«1», dato appena a 1,04 e scelto nel 90% delle giocate. In pole position per il gol stavolta c'è Moise Kean, a 1,90 nelle scommesse su marcatori, con Chiesa e Bernardeschi ad accompagnarlo a 2,05 a 2,35. Spazio anche a Jorginho, la cui rivincita dopo il rigore sbagliato con la Svizzera è data a 3,00. In doppia cifra, invece, il segno «X» e il blitz lituano: il pari pagherebbe 12,00, mentre la prima vittoria gialloverde contro l'Italia è a un lontanissimo 39,00. La Nazionale, intanto, mantiene la vetta nelle scommesse sul primo posto del gruppo C: con quattro punti di vantaggio sulla Svizzera l'offerta è a 1,24, con i rossocrociati a 3,50.