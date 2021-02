Moise Kean, a Sky Sport, commenta il gol al Barcellona: "Serata indimenticabile, la prima volta in questo stadio. E' una cosa emozionante. Viverla così? Questo mi dà forza per continuare, per credere nei miei sogni. Andare avanti. Fare sempre di più. Sì, si può fare sempre meglio. Settimana perfetta? Cerco di fare meglio, mi alleno tutti i giorni, ho uno staff incredibile che mi sta dietro, per migliorare e avere buoni risultati. Psg italiano? Per fortuna che ci sono Alessandro e Marco, pronti ad aiutarmi: all'inizio parlavano francese... Pochettino? Ci ha trasmesso stile, abbiamo cambiato stile di gioco, siamo più compatti e ci dà spirito di squadra. A Mancini? Spero abbia guardato la partita. Mi terrò pronto per quello che succederà agli Europei. Se andrò...".



A MEDIASET - "​ La Juventus? Sì, a Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, sarà sempre nel cuore. È la prima squadra che ha fatto esordire, non la dimenticherò mai. Guardo sempre le partite”.