Moise, arrivato un anno e mezzo fa dall'alla Juventus per il Kean-bis. Un ritorno dopo le esperienze in Italia e all'estero per crescere con le speranze di avere una certezza per l'attacco. Già versati nelle casse dei Toffess 28 milioni più tre di bonus per riscattare completamente l'attaccante azzurro. Ora però il suo futuro resta un'incognita. Una doppietta contro la Lazio che sembrava potesse far sognare in tifosi della Juventus ma poi poco altro. Ieri sera contro il Nantes soltanto 4 minuti a sua disposizione ad esempio.Come riferisce Calciomercato.com Kean ha fermato il rapporto storico con Enzo Raiola per affidarsi ad Alessandro Lucci. Dietro questo cambio di agente potrebbe celarsi la volontà di cambiare aria a fine stagione. Certo, una missione per nulla facile. Per motivi di bilancio la Juventus infatti dovrebbe ricavare dalla sua cessione almeno 30 milioni di euro, una cifra elevata. I prossimi mesi saranno chiave per il futuro dell'attaccante vercellese che dovrà riconquistare la Juve a suon di gol sperando di attirare su di sé gli occhi di qualche club disposto a versare i 30 milioni richiesti.