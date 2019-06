Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, la Juventus rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro avanzata dall'Everton. La Juventus vuol trattenere l'attaccante dell'Under 21 azzurra ed ha già un accordo per il rinnovo del contratto. Prolungamento fino al 2024 e stipendio da 2 milioni di euro a salire. La fumata bianca arriverà dopo l'annuncio del nuovo allenatore dal quale Kean si attende una promessa di entrare nelle rotazioni in attacco in maniera costante.