"Quando penso alla Juve mi viene in mente solo una parola: grazie!". Saluta così, Moise, attraverso il suo profilo Instagram, la squadra che l'ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. "Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore. Fino alla fine, Forza Juve", prosegue il suo messaggio. Che raccoglie anche il commento di Pjanic: "Buona fortuna, piccolo. Spacca tutto". Assieme a quelli di tanti tifosi che sperano che sia solo un arrivederci... ​