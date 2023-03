88:58 Moise Kean comes on

89:39 Moise Kean gets a straight red.



Allegri’s face says it all

La reazione diè destinata a diventare un meme. Il motivo?: entrato al minuto 88 ed espulso praticamente 40 secondi dopo, in seguito al primo controllo e al primo contrasto con Mancini, che l'ha strattonato e scatenato l'ira del giocatore.Allegri, avvicinandosi per rincuorare Moise, fa un gesto piuttosto eloquente. Come a voler dire: ma che hai fatto? Il sorriso è tirato, amaro, si scioglie in un finale di partita piuttosto teso, pure per il gesto dell'attaccante. Il quale, a testa bassa, accompagnato da Perin, guadagna gli spogliatoi ben consapevole della sciocchezza fatta. Allegri aveva detto di lui: è maturato. A Roma non si è visto, tutt'altro.