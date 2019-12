Moise Kean ritrova il sorriso con Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano lo ha fatto giocare entrambe le partite in cui è andato in panchina con i Toffees. Prima, contro il Burnley, è entrato dalla panchina (13 minuti), oggi è partito titolare ed ha giocato circa un'ora nella vittoria dell'Everton sul Newcastle.. "​Up the Toffees!", ha scritto sui social l'attaccante azzurro. Kean ha ritrovato il sorriso