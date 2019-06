Sirene inglesi per Moise Kean. Secondo Tuttosport, la Juventus ha ricevuto un'offerta da un club di Premier League (gli indizi puntano all'Everton) nell'ordine dei 30-40 milioni di euro per il giovane attaccante italiano. Kean, ricordiamo, interessa anche all'Ajax. E dopo le ultime vicissitudini anche con l'Under 21, lo juventino resta in standby, in attesa di conoscere sul serio il suo futuro. Stavolta concretamente. Moise resta a un passo dal firmare il prolungamento con la Juventus, in ogni caso. La società gli ha garantito spazio e minutaggio, al fine di procedere in modo repentino con la sua crescita. Già apparsa esponenziale.