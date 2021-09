Moise Kean oggi ha parlato ufficialmente in conferenza stampa dopo il gran ritorno alla Juventus. Tra i tanti argomenti affrontati dal giovane attaccante nuovamente bianconero, anche quello delle sue esperienze maturate in questi due anni lontano da Torino, con anche un ringraziamento a chi lo ha formato in seno alla Juve: "Corrado Grabbi mi è sempre stato vicino, mi ha dato grandi consigli ed è stato come un padre, gli sono tanto riconoscente.e questo mi aiuta a dare il 100% per la squadra. Sono state grandi esperienze, ho imparato tantissime cose!"