Al “Massimino” di Catania inizia l'era di Paolo Nicolato alla guida della Nazionale Under 21. L'unica e ultima prova prima dell'inizio del percorso di qualificazione per i prossimi Europei termina con un netto 4-0 alla Moldavia, avversario troppo modesto per giudicare il reale valore degli Azzurrini. Le attese principali erano tutte per Zaniolo e Kean, reduci dalla bocciatura di Mancini per questioni disciplinari, ma a prendersi la scena è Scamacca, che sblocca il risultato poco oltre la mezzora con un bellissimo calcio di punizione ed è spesso l'elemento più pericoloso. Nella ripresa, Nicolato sperimenta molto e cambia il volto della sua formazione, ma trova ancora più fluidità di gioco e soprattutto i gol di Frattesi, doppietta all'esordio, e Tumminello. Martedì prossimo, contro il Lussemburgo, si farà sul serio, con in palio i primi 3 punti per conquistare un posto nell'Europeo 2021.