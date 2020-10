Vecchi ricordi di Juve per Moise Kean, che ai microfoni di Rai Sport ha raccontato: "Allegri, Ancelotti e Mancini mi hanno aiutato molto a crescere, ma il primo quando mi ha allenato alla Juventus mi ha lanciato e mi ha permesso di arrivare a questi livelli. Il ct mi dà fiducia in Nazionale e vogliono ripagarlo. A Parigi verrà anche mia madre, me la porterò ovunque. Abbiamo un rapporto molto stretto e posso sono ringraziarla per tutto quello che ha fatto. Per me lei è tutto: migliore amica, sorella...".