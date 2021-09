Roberto Mancini non può più fare i conti. L’Italia è obbligata a vincere per continuare a sperare nella via più agevole per conquistare il pass ai Mondiali 2022. La sfida in programma domani sera al Mapei Stadium con la Lituania è l'occasione migliore per i freschi campioni d’Europa, come confermano le quote di Stanleybet.it, che danno a 1,03 il ritorno degli azzurri al successo dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Un’altra «X» fortunatamente sembra ipotesi remota e paga 13 volte la posta giocata. Per non parlare del «2» dei lituani (che con l'Italia hanno perso cinque delle sette sfide giocate), a quota 60. Gli analisti credono che si andrà oltre le quattro reti complessive (l’Over 3.5 è dato a 1,83), mentre la porta di Gigio Donnarumma rimane imbattuta a 1,34.L’Italia vuole sfruttare il match agevole per far tornare al gol i propri attaccanti, in particolare Ciro Immobile. Nonostante il periodo non eccezionale con la maglia azzurra per il centravanti della Lazio, è proprio quest’ultimo a essere il più probabile marcatore della gara a 1,65. Lo segue a ruota Lorenzo Insigne a 1,75, occhio anche a Jorginho che punta a rifarsi dopo il calcio di rigore sbagliato con la Svizzera: l’italo-brasiliano si gioca su stanleybet.it a 3,75. Spazio anche ai giovani con il 2,20 che accompagna il possibile sigillo di Moise Kean e Gianluca Scamacca.