L'edizione di oggi di Tuttosport fa il punto sul mercato della Juventus, concentrandosi sull'attacco. Secondo il quotidiano, oltre al possibile scambio Icardi-Dybala, è concreta anche la possibilità di rivedere in bianconero Moise Kean, in prestito al Psg ma di proprietà dell'Everton: la Juve infatti starebbe pensando di inserire uno tra Rabiot, Ramsey e Douglas Costa come possibile contropartita per i Toffeees, che nei mesi scorsi hanno messo nel mirino proprio il centrocampista francese su richiesta di Ancelotti.